O mundo Disney manifestouse onte nas rúas de Compostela en protesta polas últimas actuacións de Manuel Fraga. Bambi protestou enerxicamente en solidariedade co Corzo e pidio que Fraga se retirara da política e da caza inmediatamente.



Todos os personaxes Disney asinaron un manifesto no que decían que "por favor non máis PP, xa chegou dabondo" en referencia o lema-ameaza da precampaña do Partido Popular.



O Capitan Garfio, Cruela de Vil e o cocodrilo solicitaban que non aparecera nunca máis en público, que para malos xa estaban eles. Pinocho reclamaba para si o dereito a mentir, e acusaba a Ñúñez Feijóo de competencia desleal na mentira. Pluto reclamaba novas oportunidades "estou farto desta vida de can que nos propoñe o PP".