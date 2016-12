Fraga comenzou a súa viaxe de inaguracións estelares pola Arxentina, buscando por internet atopei unha curiosa relación de eventos na Centro de Galiza en Bos Aires, Fraga inagurou cada unha das habitacións, se citan ata 6 inaguracións en diferentes anos no mesmo edificio incluso nunha das visitas inagurou o "estacionamento".



Hoxe no diario La Nación de Arxentina aparece unha entrevista a Manuel Fraga, na penúltima pregunta destripa a idea da Nai:



"-¿Qué opina de la ley de matrimonios homosexuales que se aprobó en España?



-Matrimonio, por definición, es lo que permite que haya madres. Una mujer no puede ni debe tener hijos si no tiene la estabilidad del matrimonio. En este momento, la política española no favorece para nada el matrimonio. Hay una ley que se discute ahora en el Parlamento que a los seis meses, sin obligación de causa, sin mutuo disenso, sin separación previa, permite a uno decir a una mujer "mejor me voy". ¿Quién tiene un hijo en estas condiciones? Los homosexuales no producen hijos ni madres. "