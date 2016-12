Faltan 28 días para a extinción do dinosaurio autóctono, o pasado fin de semana estiven en Asturias e pasei a ver o Museo do Jurásico de Asturias e aprendin moitas cousas sobre os dinosaurios e a súa extinción, como podedes imaxinarvos a menos dun més das eleccións galegas fixen as miñas comparacións cos dinosaurios autóctonos.



Unha das salas intenta mostrar as distintas explicacións de porque desaparecerón no periodo Cretácico, as máis divertidas permiten a comparación coa situación actual galega:



Pereceron durante o Diluvio Universal dado que, por algunha razón non explicada, non foron recollidos por Noé na súa Arca. (sic)

Os dinosaurios eran animais lentos, pesados e estúpidos incapaces de adaptarse a calquera transformación no medio. (sic)

Foron exterminados por pequenos cazadores verdes extraterestres. (sic)



Os dinosaurios carnivoros se comieron a todos os herviboros o que imposibilitou a súa propia supervivencia. (sic)



A febre, o costipado ou cualquiera outra epidemia rematou con eles. (sic)

O 20 de xuño os analistas empezaran a buscar as causas da desaparición do dinasaurio galego: a incompetencia, a incapacidade, a corrupción, a mentira, a autocomplacencia, e en última medida o pobo galego.