Destavai saca á rúa pulseiras para espallar as arelas dun cambio nacionalista en Galiza e de paso achegar recursos á campaña do BNG. Como sabes as campañas do BNG fináncianse na súa maior parte coas achegas dos seus militantes, simpatizantes e cargos institucionais e co seu traballo desinteresado. Ao mercar unha pulseira axudas economicamente á campaña do Bloque.