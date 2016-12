Manifestación

ENCE fora da ría! coa saúde e o ambiente non se negocia

4 de xuño. 20:30 Praza da Ferreiría. Pontevedra

O complexo CELULOSAS-ELNOSA é un dos principais focos de contaminación industrial do país. A súa ubicación en Lourizán, no fondo da ría de Pontevedra, é claramente inadecuada, polo que a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza ( ADEGA ) sempre defendeu o peche deste complexo industrial na súa localización actual. ADEGA entende que o desenvolvemento sostíbel de Pontevedra e do resto dos municipios da ría non pode prescindir da explotación racional dos recursos turísticos, marisqueiros e pesqueiros, para a cal é necesario o saneamento e a recuperación da ría, hoxe fortemente degradada por vertidos urbanos e industriais, e dun xeito fundamental polos de naturaleza orgánica e química procedentes do complexo CELULOSAS-ELNOSA. Por outro lado, a contaminación do complexo está a incidir de forma negativa na saúde pública.Por certo merece a pena a web: Ence Busca sitio (EBS)