Venres 1



20.00 h: Gaiteiros de Brincadeira e cabezudos.

21.00 h: Pregón a cargo de Paula Carballeira na Praza do Cruceiro de San Pedro.

21.30 h: Foliada na Porta do Camiño. Presenta Pepa Yáñez. Pandereteiras de Brincadeira. Fiandola. Serra-lhe aí!

24.00 h: Noite do lastro na Porta do Camiño con: LAMATUMBÁ e NON RESIDENTZ



Sábado 2

11.00 h: Pasarrúas: Xilbarbeira e cabezudos.

12.00 h: Teatro infantil no Parque da Trisca: "Recuento cuentos" (Cuba).

13.30 h: Sesión vermú no Cruveiro de San Pedro: Orquestra Costa Dourada.

18.30 h: Teatro: Mariclown na Praciña de San Pedro.

20.00 h: Encontro de corais. Igrexa de Bonaval: Coral A Xuntanza. Coral Virxe da Guadalupe. Coral Coto da Nai.

22.30 h: Verbena: Orquestra Costa Dourada.



Domingo 3

11.00 h: Pasarrúas: Quarteto da Gentalha e cabezudos.

11.00 h: Feira de artesanía na Rúa de San Pedro.

12.00 h: Banda Municipal de Música no Parque da Trisca.

13.00 h: Grupo de baile A Xuntanza.

13.30 h: ROMARÍA POPULAR, con polbeira e churrascada. Murga Os Estalotes. Xilbarbeira. Quarteto da Gentalha. Luís Caruncho e Pinto de Herbón (Haberá carpa e inchábeis para as cativas e cativos).