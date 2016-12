Hoxe tivemos mitin do BNG no noso barrio de San Pedro, para os que non coñezan Compostela Concheiros é unha das principais rúas de San Pedro.



Suso Veiga ao remate da súa intervencción explicou por que destavai Fraga á oposición, comentou 3 circustancias que non concurriran no 2001:



1. No 2001 o PSOE non queria gobernar, a mesma noite eleitoral celebrarón con champagne casi ter alcanzado ao BNG, a pesar de que tiveron 17 deputados e 41 o PP. Agora isto mudou radicalmente.



2. A xente fartouse do PP, como moi ben di Quin "estamos aburridos do PP". As mobilizacións primeiro contra a LOU, logo o Prestige e a Guerra, ... mudaron os animos e a conciencia de moitos galegos e galegas. Co Prestige caeu o mito de Fraga que tiña parte da poboación galega e nunca foi capaz de recuperase.



3. Poucos meses antes acababa de ser o atentado do 11-S e na campaña as eleccións Galegas o PP utilizouno permanentemente contra o BNG, chamaronos talibáns reiteradamente e nese momento a poboación estaba nun certo estado de shock, non só pola magnitude do atentado se non pola forte presión mediática que existía.



4. Baltar engadiu unha cuarta razón: "Don Manuel, se nos han muerto 100.000 votos"