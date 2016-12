O pasado 23 de abril de 2004 o BNG presentou unha Proposición de Lei referida á reforma paracial da Lei Eleitoral (LOREG). Votaron en contra por diferentes motivos o PP e o PSOE. Non vale agora decir que todos os partidos tivemos a mesma actitude frente as garantías do voto emigrante. (anteriormente no 2000 e 2001 o BNG presentou iniciativas equivalentes)



Na exposición de motivos deciamos:



"El Régimen Electoral General (LOREG) contempla el voto por correo como una modalidad excepcional para facilitar la participación de los electores que no pueden personarse en las mesas electorales. En cambio, esa modalidad fue elegida como única vía para que los electores residentes ausentes puedan ejercer el derecho al voto. La presente proposición de ley pretende equiparar el procedimiento de votación de los residentes en el exterior, con el establecimiento de la votación directa en mesas instaladas en embajadas, consulados y demás centros y locales públicos españoles en el extranjero como el procedimiento normal también para los residentes en el exterior y la consideración del voto por correo como procedimiento excepcional y de carácter rogado."



Na resposta do PP podemos ler:



"Asimismo, rechazamos de plano algo que se afirma en la exposición de motivos de esta proposición, y que hoy ha vuelto a ser repetido desde la tribuna, acerca de que en cada proceso electoral se detectan irregularidades en los envíos electorales.



Debo señalar que todas las denuncias que se han producido sobre esta cuestión han sido rechazadas y cuando ese rechazo viene dado en vía judicial la conclusión solo puede ser la carencia de fundamento de las mismas. Yo soy de los que piensan que ni el nerviosismo preelectoral ni tan siquiera el legítimo debate parlamentario dan derecho a decir cualquier cosa. Por eso, tener que escuchar algunas de las cosas que se han dicho en la tarde de hoy por alguno de los intervinientes solo me produce un profundo rechazo.



Ya estábamos acostumbrados a oír a algunos en la pasada legislatura, personas que ya no están en la Cámara, hablar de irregularidades, de manipulaciones del censo, de manipulaciones de los sobres de votación, de la vulneración del carácter libre, secreto y personal del voto, que son acusaciones todas ellas muy graves y que siempre se han realizado sin ninguna prueba, sin tener un solo dato y sin tener la mínima evidencia de ellas. Por cierto, señor Rodríguez, todas las mayorías del Partido Popular en Galicia han sido obtenidas por mayoría absoluta holgada, sin esperar tan siquiera al resultado del escrutinio general ni del escrutinio del voto de los residentes ausentes. "



