Onte nun foro non oficial do PP de Galicia, apareceu a seguinte mensaxe (aínda sigue visible no enlace orixinal), por certo tampouco é moito mellor o que aparece no foro oficial do PP:



"Hola me he enterado que el 19-J habrá doscientas cámaras gravando colegios electorales, sobre todo en el interior de las provincias de Lugo y de Ourense.



A nosotros ya nos dieron órdenes de que tengamos mucho cuidado y creo que vamos a intentar dejar a las personas que llevaremos a votar a más de doscientos metros del colegio electoral (en ese caso no es delito) y que usemos varios coches para disimular.



El taxista del pueblo se turnará con el del pueblo vecino para llevar a la gente, hay que dejarse la piel, pero con mucho cuidado porque igual alguno acaba en Comisaría."



A resposta dun par de militantes do PP de Ourense tampouco teñen desperdicio:



"Entendemos tu preocupación y la compartimos. A pesar de todo, el PP ganará las elecciones, sobre todo porque las encuestas no reflejan los datos de la emigración, en la cual ya tenemos consolidado el voto desde hace tiempo. Además, aprovecho para recordarte que llevar a tus abuelos , tíos o familiares a ejercer su legítimo derecho al sufragio no es delito SINO UNA OBRA DE CARIDAD. Que pretendes, pues, dejar que vayan a votar ANDANDO?



Porque haya sinvergüenzas que digan que llevar a min paisanos a votar soy un delincuente, no voya dejar de hacerlo, es más ESTE AÑO ES QUE VOY A MOJARME MAS. Hay que dejarlo todo por el partido. Nos jugamos demasiado y no podemos perder estas elecciones."



"Yo también me dejaré la piel, y no me importa si me detienen porque creo que Don José Luis me sacará de Comisaría, a nadie le pueden hacer nada por llevar a votar a unos vecinos o familiares... de momento no es un delito.



No podemos permitir que nos ganen estas elecciones, y si no hay votos... se robarán "



O Domingo o que non este nunha mesa de interventor que colla a súa camara e vaia na busqueda do "carretador". Hai que paralos !!! Hai que Botalos !!!