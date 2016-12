Como ben pregunta Quin nos mitines "Queremos un presidente rosmon, caduco, ...?" a campaña elitoral destapaou para os que non o tiverán xa claro o talante de Fraga.



Fraga monta en coléra cando o responsable do seu gabinete de comunicación lle indica que ten que colocarse a chaqueta, ... Descarga o video



"Fraga -…¡Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí!

Cabaleiro -Señor presidente, es que tengo que hacer las cosas que…

-¡No va a usted a hacer nada ya! ¡Lárguese!

-La chaqueta la tiene mal…

-O se larga usted ahora mismo…

-Pues haga lo que le dé la gana.

-Eso voy a hacer.

-Tiene la chaqueta mal puesta.

-¡Tóqueme usted las narices! ¡Y lárguese! "



Leo hoxe en Vieiros: O PP congratúlase da difusión da bronca do candidato Que sinxelo é abroncar a un subalterno, a explicación de que nestes insultos demostra a súa enerxía despois dos 8 anos que pasou calado co goberno de Aznar é un insulto para todos e todas os galegos e galegas.