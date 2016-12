Hoxe a tarde fixemos un reparto de propaganda "moito orixinal", fumos sonando dende a Praza Roxa ata a Praza de Praterias acompañados do Tropico de Grelos, Batucada Brasileira ou como prefiren eles Batuque Galego, tiverón un espectacular exito nas distintas prazas nas que paramos.



O venres repetimos comezando as 18:30 na Praza Roxa e rematando no Auditorio sobre as 20:00 para chegar a tempo do mitín comarcal do BNG. A cousa debe estar cambiando en galego por que rifabanse a propaganda do BNG e as pegatas de Quin Presidente.